Команда «Формулы-1» «Рено» представит болид на новый сезон 21 февраля
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Рено» представит свой болид на предстоящий сезон 21 февраля, сообщается на официальной странице французской «конюшни» в Twitter.
В новом сезоне за французскую команду будут выступать немец Нико Хюлькенберг и британец Джолион Палмер.
Ранее стало известно, что 22 февраля свой новый болид представит «Форс Индия», 23 февраля — «Мерседес», а 24 февраля — «Феррари».
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