Команда «Формулы-1» «Манор» может пропустить сезон-2017 из-за финансовых проблем

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В пятницу сотрудникам команды объявили, что найти новых инвесторов не удалось, из-за чего компания FRP Advisory LLP взяла под административное управление Just Racing Services Ltd, которая занималась операционной деятельностью «Манора».

«В течение последних месяцев руководство команды упорно работало над привлечением новых инвесторов, пытаясь обеспечить будущее в долгосрочной перспективе. К сожалению, этого не удалось сделать в установленные сроки. Таким образом, у команды не осталось другого выбора, кроме как перейти под внешнее управление. Новая администрация в настоящий момент оценивает все возможные варианты», — говорится в заявлении Роули.

«Участие команды в чемпионате-2017 будет зависеть от результатов внешнего управления и переговоров с заинтересованными сторонами, но возможности ограничены. Никакого сокращения персонала после перехода под внешнее управление не было, но будущее будет зависеть от привлечения за короткий срок новых инвесторов», — добавил Роули.

В прошедшем сезоне «Манор» занял последнее место в Кубке конструкторов, заработав одно очко.