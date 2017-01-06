Команда «Формулы-1» «Манор» может пропустить сезон-2017 из-за финансовых проблем
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Манор» официально передана под внешнее управление и рискует пропустить сезон-2017
из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает портал Autosport.com со ссылкой на заявление управляющего Джеффа Роули.
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В пятницу сотрудникам команды объявили, что найти новых инвесторов не удалось,
«В течение последних месяцев руководство команды упорно работало над привлечением новых инвесторов, пытаясь обеспечить будущее в долгосрочной перспективе. К сожалению, этого не удалось сделать в установленные сроки. Таким образом, у команды не осталось другого выбора, кроме как перейти под внешнее управление. Новая администрация в настоящий момент оценивает все возможные варианты», — говорится в заявлении Роули.
«Участие команды в чемпионате-2017 будет зависеть от результатов внешнего управления и переговоров с заинтересованными сторонами, но возможности ограничены. Никакого сокращения персонала после перехода под внешнее управление не было, но будущее будет зависеть от привлечения за короткий срок новых инвесторов», — добавил Роули.
В прошедшем сезоне «Манор» занял последнее место в Кубке конструкторов, заработав одно очко.
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