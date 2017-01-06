«Манор» официально переведён под внешнюю администрацию

Внешнюю администрацию будет осуществлять компания FRP Advisory LLP, которая будет управлять делами Just Racing Services Ltd, прежде осуществляющей экономическую деятельность конюшни.



«С приходом новых владельцев в 2015 году команда добилась существенного прогресса, доказательством чего является завоевание очка в Кубка конструкторов минувшего сезона. Но общей ситуации это не меняет — управление командой Ф-1 требует значительных инвестиций, на постоянной основе



В течение последних месяцев руководство команды неустанно трудилось над привлечением новых инвесторов, пытаясь обеспечить будущее команды в долгосрочной перспективе. К сожалению, в отведённые сроки этого сделать не удалось. Пожтому у “Манора” не осталось другого выбора, кроме как перейти под внешнее управление. Новая администрация в настоящий момент оценивает все различные варианты.



Участие команды в чемпионате Ф-1 будет зависеть от результатов процесса внешнего управления и переговоров с заинтересованными лицами в очень ограниченном окне возможностей», — сообщается в пресс-релизе новой администрации.