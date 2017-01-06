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6 января 2017, 13:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Австралийскую трассу «Альберт Парк» подготовят к более быстрым болидам Ф-1

Австралийская трасса «Альберт Парк» претерпит ряд изменений в преддверии Гран-при Формулы-1, который откроет сезон-2017.

Изменения будут внесены с прицелом на более быстрые болиды. По данным ФИА, предоставленным организаторам гонки в Австралии, скорость машин в середине поворотов (средней скорости и высокоскоростных) увеличится на 20−50 км/ч. Точки торможения сдвинутся на 20−30 метров вперёд, а время прохождения круга сократится на 3−4 секунды.

Это вызвало ряд изменений, связанных с безопасностью. В частности, будут перепрофилированы заграждения из шин в первом, шестом и 14-м поворотах. В первом и шестом поворотах заграждения из шин станут вдвое шире, а в 14-м вместо трёх рядов покрышек будет установлено шесть рядов шин с трубными вставками.

Кроме того, на выходе из связки поворотов 11−12 будет установлено заграждение Tecpro протяжённостью 80 метров, сообщает Autosport.
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