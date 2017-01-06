СМИ: Команда «Ф-1» «Манор» испытывает финансовые проблемы и ищет новых инвесторов
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Британской команде «Формулы-1» «Манор» грозит финансовый коллапс, в пятницу в компании, которая владеет командой, будет введено внешнее управление, сообщает Sky Sports.
Последние два года команду финансировал британский бизнесмен Стивен Фитцпатрик.
По данным СМИ, переговоры с потенциальными инвесторами «Манора» не дали результатов, и в ближайшее время они продолжатся.
По итогам прошедшего сезона чемпионата «Формулы-1» «Манор» заняла последнее 11-е место в Кубке конструкторов, набрав одно очко.
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