Команда «Формулы-1» «Форс Индия» представит болид на новый сезон 22 февраля
«Форс Индия» представит свой болид на предстоящий сезон «Формулы-1» 22 февраля, сообщается на официальном сайте «конюшни».
Болид будет представлен в Сильверстоуне. В новом сезоне за команду будут выступать мексиканец Серхио Перес и француз Эстебан Окон.
В сезоне-2016 «Форс-Индия» заняла четвертое место в Кубке конструкторов, что является лучшим результатом команды в истории.
Ранее стало известно, что 23 февраля свой новый болид представит «Мерседес», а 24 февраля — «Феррари».
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