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https://sport.mail.ru/news/formula1/28342952/
5 января 2017, 19:41 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Команда «Формулы-1» «Форс Индия» представит болид на новый сезон 22 февраля

«Форс Индия» представит свой болид на предстоящий сезон «Формулы-1» 22 февраля, сообщается на официальном сайте «конюшни».

Болид будет представлен в Сильверстоуне. В новом сезоне за команду будут выступать мексиканец Серхио Перес и француз Эстебан Окон.

В сезоне-2016 «Форс-Индия» заняла четвертое место в Кубке конструкторов, что является лучшим результатом команды в истории.

Ранее стало известно, что 23 февраля свой новый болид представит «Мерседес», а 24 февраля — «Феррари».
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