Команда «Формулы-1» «Форс Индия» представит болид на новый сезон 22 февраля

Болид будет представлен в Сильверстоуне. В новом сезоне за команду будут выступать мексиканец Серхио Перес и француз Эстебан Окон.

В сезоне-2016 «Форс-Индия» заняла четвертое место в Кубке конструкторов, что является лучшим результатом команды в истории.

Ранее стало известно, что 23 февраля свой новый болид представит «Мерседес», а 24 февраля — «Феррари».