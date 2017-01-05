«Форс Индия» представит свой болид на 2017 год 22 февраля в Сильверстоуне
Команда «Форс Индия» представит свой новый болид, разработанный в соответствии с техническим регламентом на 2017 год, 22 февраля в Сильверстоуне.
Об этом конюшня Виджая Малльи объявила в своём «твиттере».
«Форс Индия» стала третьей командой, определившейся с датой презентации новой машины. Ранее о датах и местах проведения презентаций сообщили «Мерседес» (23 февраля в Сильверстоуне) и «Феррари» (22 февраля во Фьорано).
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