В «Уильямсе» не понимают, почему Стролла продолжают считать рента-драйвером

Она не отрицает, что Стролл придёт в команду обеспеченным серьёзной финансовой поддержкой, однако не сомневается в его таланте.



«Я думаю, что с учётом его возраста он уже многого достиг. Он выиграл каждый чемпионат, в котором принимал участие, в частности, победил в Формуле-3 в 2016 году. Всем известно, что “Уильямс” не предоставит места пилоту, если не верит в его способности. Мы — серьёзная команда с большими амбициями. И я не собираюсь сажать в машину пилота, в которого не верю. Да, он будет новичком, и, да, он будет допускать ошибки. Но судя по тому, что мы видели на тестах, он быстро учится», — цитирует Уильямс Motorsport.