Экклстоун желает видеть Мика Шумахера в Формуле-1

В сезоне-2017 17-летний Мик будет гоняться в Формуле-3 за команду «Према» после довольно успешного сезона в немецкой и итальянской Формуле-4 с Van Amersfoort Racing.



«Если он будет хотя бы рядом с тем, насколько хорош был его отец, то почему бы и нет? Для Формулы-1 было бы хорошо, если бы имя Шумахера было в ней представлено ещё раз», — рассказал Экклстоун в интервью немецкому изданию Sport Bild.