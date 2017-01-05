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5 января 2017, 14:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Экклстоун желает видеть Мика Шумахера в Формуле-1

Промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что хотел бы видеть в «Королевских автогонках» Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира в Ф-1 Михаэля Шумахера.

В сезоне-2017 17-летний Мик будет гоняться в Формуле-3 за команду «Према» после довольно успешного сезона в немецкой и итальянской Формуле-4 с Van Amersfoort Racing.

«Если он будет хотя бы рядом с тем, насколько хорош был его отец, то почему бы и нет? Для Формулы-1 было бы хорошо, если бы имя Шумахера было в ней представлено ещё раз», — рассказал Экклстоун в интервью немецкому изданию Sport Bild.
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