«Мерседес» представит свой новый болид 23 февраля в Сильверстоуне

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Отметим, что презентация нового автомобиля «Мерседес» состоится за день до презентации нового болида «Феррари».



Официальной информации о том, кто будет напарником Льюиса Хэмилтона в 2017 году, от команды по-прежнему нет, однако ранее появились слухи, что Валттери Боттас уже прошёл процедуру подгонки сиденья на базе «Мерседеса».