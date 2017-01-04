«Мерседес» представит свой новый болид 23 февраля в Сильверстоуне
Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» проведёт презентацию своего болида на 2017 год, который будет носить индекс W08, 23 февраля в Сильверстоуне, сообщает официальный сайт Ф-1.
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Отметим, что презентация нового автомобиля «Мерседес» состоится за день до презентации нового болида «Феррари».
Официальной информации о том, кто будет напарником Льюиса Хэмилтона в 2017 году, от команды
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