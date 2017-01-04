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4 января 2017, 18:01 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Мерседес» представит свой новый болид 23 февраля в Сильверстоуне

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» проведёт презентацию своего болида на 2017 год, который будет носить индекс W08, 23 февраля в Сильверстоуне, сообщает официальный сайт Ф-1.

Немецкая команда Формулы-1 Мерседес проведёт презентацию своего болида на 2017 год который будет носить индекс W08 23 февраля в Сильверстоуне сообщает официальный сайт Ф-1. Увеличить
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Отметим, что презентация нового автомобиля «Мерседес» состоится за день до презентации нового болида «Феррари».

Официальной информации о том, кто будет напарником Льюиса Хэмилтона в 2017 году, от команды по-прежнему нет, однако ранее появились слухи, что Валттери Боттас уже прошёл процедуру подгонки сиденья на базе «Мерседеса».
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