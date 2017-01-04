Стоффель Вандорн: Я не хочу быть Хэмилтоном в отношениях с Алонсо

— Я не буду Хэмилтоном, — цитирует F1i Вандорна. — Хочу быть Вандорном и показать все лучшее, на что способен. Не знаю пока, чего ждать от отношений с Фернандо. Но я знаю, что они не будут похожи на те, что были в 2007 году между Алонсо и Хэмилтоном.