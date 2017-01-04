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https://sport.mail.ru/news/formula1/28335149/
4 января 2017, 16:13 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Стоффель Вандорн: Я не хочу быть Хэмилтоном в отношениях с Алонсо

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн уверен, что у него не будет конфликта с партнером по команде Фернандо Алонсо. Журналисты вспомнили о противостоянии Алонсо с Льюисом Хэмилтоном в 2007 году, после чего британец покинул «Макларен».

— Я не буду Хэмилтоном, — цитирует F1i Вандорна. — Хочу быть Вандорном и показать все лучшее, на что способен. Не знаю пока, чего ждать от отношений с Фернандо. Но я знаю, что они не будут похожи на те, что были в 2007 году между Алонсо и Хэмилтоном.
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