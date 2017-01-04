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https://sport.mail.ru/news/formula1/28333230/
4 января 2017, 12:18 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Магнуссен: «Хаас» полностью отличается от «Макларена» и «Рено»

Новичок «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что американская команда подходит ему гораздо лучше «Макларена» и «Рено», за которые он выступал ранее.

«Хаас» полностью отличается от «Макларена» с «Рено». И подходит мне куда больше. Я чувствую, что мне не везло попасть в две команды Формулы-1, у которых были проблемы с лидерством. А у «Хааса» намного более ясная структура управления. Гюнтер Штайнер управляет командой, а Джин Хаас её владелец, но они оба настоящие гонщики и они в Ф-1 потому, что любят спорт, а не ради резюме или больших денег. Это мне подходит потому, что я такой же, — цитирует Магнуссена BT.
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