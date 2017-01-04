Магнуссен: «Хаас» полностью отличается от «Макларена» и «Рено»

«Хаас» полностью отличается от «Макларена» с «Рено». И подходит мне куда больше. Я чувствую, что мне не везло попасть в две команды Формулы-1, у которых были проблемы с лидерством. А у «Хааса» намного более ясная структура управления. Гюнтер Штайнер управляет командой, а Джин Хаас её владелец, но они оба настоящие гонщики и они в Ф-1 потому, что любят спорт, а не ради резюме или больших денег. Это мне подходит потому, что я такой же, — цитирует Магнуссена BT.