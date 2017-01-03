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3 января 2017, 21:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Окон: Я знаю, как бороться с Ферстаппеном

Новичок «Форс Индия» Эстебан Окон рассказал, что не раз боролся на трассе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«С Максом всегда было одинаково. В Формуле-3 мы постоянно касались колёсами. У нас были храбрые обгоны. Если бы я иногда не поднимал ногу с газа, он бы врезался в меня. Но я знаю, как с ним бороться. Вы едете по одной с ним стороне, потом меняете траекторию, а потом проходите его по изначальной траектории», — приводит слова Окона F1i со ссылкой на французский телеканал Canal + Sport.
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