Команды Формулы-1 пересмотрят конструкцию подвески новых болидов
Главный конструктор «Феррари» Симоне Реста написал письмо гоночному директору Формулы-1 Чарли Уайтингу с целью узнать о легальности новой разработки команды по части подвески болида, сообщает Autosport.
В итальянской команде придумали способ реализовать запрещённую систему FRIC (для стабилизации дорожного просвета) без физической связи между передней и задней подвеской. Все команды получили копию письма.
Уайтинг ответил запретом, заявив, что конструкции такого типа нарушают регламент, также это касается тех, кто использовал альтернативные решение. Таким образом, под запрет попали и гидравлические системы, которые используют в «Мерседесе» и «Ред Булл». На данный момент команды рискуют быть отстранены от участия в
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