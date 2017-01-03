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https://sport.mail.ru/news/formula1/28329637/
3 января 2017, 18:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Команды Формулы-1 пересмотрят конструкцию подвески новых болидов

Главный конструктор «Феррари» Симоне Реста написал письмо гоночному директору Формулы-1 Чарли Уайтингу с целью узнать о легальности новой разработки команды по части подвески болида, сообщает Autosport.

В итальянской команде придумали способ реализовать запрещённую систему FRIC (для стабилизации дорожного просвета) без физической связи между передней и задней подвеской. Все команды получили копию письма.

Уайтинг ответил запретом, заявив, что конструкции такого типа нарушают регламент, также это касается тех, кто использовал альтернативные решение. Таким образом, под запрет попали и гидравлические системы, которые используют в «Мерседесе» и «Ред Булл». На данный момент команды рискуют быть отстранены от участия в Гран-при Австралии, если их подвеска будет нарушать новый регламент. Сейчас болиды находятся на этапе производства компонентов, поэтому коллективам в ближайшее время нужно будет принимать решения по изменению подвески.
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