Команды Формулы-1 пересмотрят конструкцию подвески новых болидов

В итальянской команде придумали способ реализовать запрещённую систему FRIC (для стабилизации дорожного просвета) без физической связи между передней и задней подвеской. Все команды получили копию письма.



Уайтинг ответил запретом, заявив, что конструкции такого типа нарушают регламент, также это касается тех, кто использовал альтернативные решение. Таким образом, под запрет попали и гидравлические системы, которые используют в «Мерседесе» и «Ред Булл». На данный момент команды рискуют быть отстранены от участия в Гран-при Австралии, если их подвеска будет нарушать новый регламент. Сейчас болиды находятся на этапе производства компонентов, поэтому коллективам в ближайшее время нужно будет принимать решения по изменению подвески.