Харианто не вернётся в Формулу-1 в 2017 году
Мать бывшего пилота «Манора» Рио Харианто заявила, что её сын не будет участвовать в Формуле-1 в 2017 году.
«Рио не будет выступать в Формуле-1 в 2017 году. Дедлайн по переговорам с “Заубером” прошёл», — приводит слова Инды Пенниати GPUpdate со ссылкой на филиппинское издание Rappler.
Ранее сообщалось, что шансы на возвращение Харианто составляют 50%. В 2016 году Харианто провёл 12 этапов. Его лучший результат — 15-е место на
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