Харианто не вернётся в Формулу-1 в 2017 году

«Рио не будет выступать в Формуле-1 в 2017 году. Дедлайн по переговорам с “Заубером” прошёл», — приводит слова Инды Пенниати GPUpdate со ссылкой на филиппинское издание Rappler.



Ранее сообщалось, что шансы на возвращение Харианто составляют 50%. В 2016 году Харианто провёл 12 этапов. Его лучший результат — 15-е место на Гран-при Монако. В Индонезии надеются, что на этом карьера пилота не закончится.