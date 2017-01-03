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3 января 2017, 15:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Новыми машинами будет труднее управлять физически

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после того, как впервые увидел болид 2017 года.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон поделился впечатлениями после того как впервые увидел болид 2017 года. Увеличить
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В новом году вступает в силу новый технический регламент.

«Когда я увидел новый болид в аэродинамической трубе, сразу понял, что управлять машинами будет труднее физически. Очень надеюсь, что новые болиды будут серьёзно отличаться от прошлых. Люди хотят видеть, как мы атакуем от начала и до конца гонки, как мы делаем невероятные обгоны. Надеюсь, болиды 2017 года позволят нам сделать это», — приводит слова Хэмилтона F1i.
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