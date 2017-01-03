Хэмилтон: Новыми машинами будет труднее управлять физически
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после того, как впервые увидел болид 2017 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В новом году вступает в силу новый технический регламент.
«Когда я увидел новый болид в аэродинамической трубе, сразу понял, что управлять машинами будет труднее физически. Очень надеюсь, что новые болиды будут серьёзно отличаться от прошлых. Люди хотят видеть, как мы атакуем от начала и до конца гонки, как мы делаем невероятные обгоны. Надеюсь, болиды 2017 года позволят нам сделать это», — приводит слова Хэмилтона F1i.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter