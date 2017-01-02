СМИ: Верляйн станет пилотом команды «Формулы-1» «Заубер» в январе

Издание отмечает, что представители команды провели переговоры с 22-летним гонщиком, в результате чего стороны достигли договоренности о контракте. Ожидается, что официально о подписании соглашения будет объявлено после того, как финн Валттери Боттас будет представлен в качестве пилота «Мерседеса».

22-летний Верляйн дебютировал в прошлом году в «Формуле-1» в качестве боевого пилота в команде «Манор», за сезон набрал одно очко и занял 19-е место.