СМИ: Верляйн станет пилотом команды «Формулы-1» «Заубер» в январе
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Немец Паскаль Верляйн станет пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Заубер» в январе. Об этом сообщает портал F1i.
Издание отмечает, что представители команды провели переговоры с 22-летним гонщиком, в результате чего стороны достигли договоренности о контракте. Ожидается, что официально о подписании соглашения будет объявлено после того, как финн Валттери Боттас будет представлен в качестве пилота «Мерседеса».
22-летний Верляйн дебютировал в прошлом году в «Формуле-1» в качестве боевого пилота в команде «Манор», за сезон набрал одно очко и занял 19-е место.
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