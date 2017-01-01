Даниил Квят: Подиум в Китае — лучшее достижение в 2016-м году
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о главном достижении в минувшем, 2016-м году.
«Если говорить про достижение с точки зрения чистого результата — то, конечно, это подиум в Китае.
С точки зрения опыта — это период работы в Toro Rosso. За это время я многое узнал и о себе, и о жизни вообще. Я думаю, это обязательно поможет в будущем, — цитирует Квята Motorsport.com.
Напомним, в минувшем сезоне Квят в 21-й гонке «Формулы-1» набрал 25 очков и разместился на 14-й строчке личного зачета пилотов.
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