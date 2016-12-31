Алекс Вурц: Мы можем сделать машины, которые будут ехать 450 км/ч

— Хочется, чтобы машины были более безопасными, а затем и намного более быстрыми, чем сейчас, — цитирует Motorsport Вурца. — Мы же потенциально можем сделать машины, которые будут ехать со скоростью 450 км/ч и иметь большую прижимную силу. Это можно реализовать, когда болиды станут более безопасными для гонок на трассах и городских улицах. Это в очередной раз заставит людей думать об уникальности «Формулы-1». На это больше никто не способен. Машины нужно делать безопаснее и агрессивнее.