Побег Росберга, горки Квята и ещё 8 событий года в Формуле-1

Американский психопат: сенсационный дебют «Хааса»

В 2016 году в Формуле-1 взошла звезда Джина Хааса — американского предпринимателя, в кратчайшие сроки ставшего одним из грандов NASCAR, самых популярных гонок в Штатах. Памятуя о печальной судьбе «Хиспании», «Кэтерхэма» и «Маруси», скептики предсказывали «Хаасу» быстрый провал. Но в четырёх первых Гран-при Ромен Грожан завоевал сенсационные 22 очка и вытащил «Хаас» на пятое место Кубка конструкторов. Вторая половина сезона сложилась, увы, труднее, и к концу года дебютанты откатились на восьмое место командного зачёта. Тем не менее Джин Хаас и его стартап наделали много шуму и показали, что и сейчас можно построить относительно успешную команду Формулы-1 с нуля.



Подиум с понижением: возвращение Квята в «Торо Россо»

В апреле Даниил Квят завоевал свой второй подиум в Формуле-1, но уже через две с небольшим недели россиянин потерял место в «Ред Булл». Поводом для этого стала авария на первом круге Гран-при России, но сказались также регулярные поражения в квалификациях и готовность руководства команды посадить в кокпит юного Ферстаппена. Возвращение в «Торо Россо» далось Квяту нелегко, а когда Даниил заново освоился в Фаэнце, машина перестала быть хоть сколь-нибудь конкурентоспособной. Это был самый сложный сезон Квята в «Больших призах», и то, что он остаётся с «Торо Россо» на следующий — уже успех.

Цитата Это был самый сложный сезон Квята в «Больших призах» и то, что он остаётся с «Торо Россо» на следующий — уже успех.

Прорыв вундеркинда: победа Ферстаппена в Барселоне

«Мерседесы» должны были доминировать на Гран-при Испании и принести команде очередной дубль, но вместо этого Хэмилтон и Росберг не поделили трассу уже в третьем повороте — это была самая короткая гонка в истории «Серебряных стрел». В лидеры в результате вышел «Ред Булл», а за счёт более удачной тактики на первой позиции внезапно оказался Макс Ферстаппен. О победе голландца в первой же гонке в цветах «Ред Булл» писали по всему миру, из восходящих звёзд Макс быстро превратился в одного из самых узнаваемых спортсменов, а трибуны «Спа-Франкоршам» во время Гран-при Бельгии были увешаны оранжевыми флагами в его честь.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:47.03703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMgRrybgzGU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The city of speed #F1 #F1Baku #EuropeGP #Baku #Azerbaijan</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано FORMULA 1 AZERBAIJAN GP (@bakucitycircuit) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-07T09:43:12+00:00">Ноя 7 2016 в 1:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В стране огней: первый Гран-при на улицах Баку

Главной новинкой календаря 2016 года стал Гран-при Европы на улицах Баку. Необычная трасса в живописных декорациях столицы Азербайджана на фоне однообразных «тилькедромов» стала глотком свежего воздуха. Помимо красивых видов, организаторы гонки также могли похвастаться тем, что у трассы есть характер. Заезд получился не самым зрелищным, но гонка запомнилась уверенной победой Нико Росберга и подиумом Серхио Переса. Судя по заявлениям организаторов, несмотря на далеко не переполненные трибуны, Формула-1 в Баку всем понравилась — за счёт Гран-при туристический поток в страну вырос в 20 раз и гонку здесь ждёт светлое будущее.



Худший кошмар Энстоуна: провал «Рено»

Возвращение заводской команды «Рено» в Формулу-1 получилось довольно сумбурным. Бумаги были подписаны в последний момент, и проводить сезон пришлось на обломках «Лотуса». 2016 год в Энстоуне называли переходным, но то, что он получится настолько ужасным, никто не мог предположить в самых пессимистичных прогнозах. Нестабильная и неуправляемая машина, в которую инженеры с трудом интегрировали новый мотор, позволила набрать всего восемь очков — этого хватило лишь для девятого места в Кубке конструкторов. Так низко «Рено» в Формуле-1 ещё не оказывался. И это плохая новость в контексте возвращения Гран-при Франции. Будем надеяться, что следующий сезон для «Рено» сложится лучше.

Малайзийский взрыв: сход Хэмилтона на «Сепанге»

В нынешнюю высокотехнологичную эпоху сход машины по техническим причинам — особенно у грандов — это, скорее, исключение из правил. Но у Льюиса Хэмилтона проблемы с силовой установкой в этом году возникали несколько раз, и кульминацией стал отказ мотора на Гран-при Малайзии. Тот эпизод был поворотным моментом чемпионской гонки. Британец должен был возглавить общий зачёт, но вместо этого ещё больше отстал от Нико Росберга и не успел отыграться.

Двойное прощание: Баттон и Масса покидают Формулу-1

Сразу два заслуженных ветерана паддока — Дженсон Баттон и Фелипе Масса — в этом году приняли решение завершить карьеру. На счету первого чемпионское звание и свыше трёх сотен Гран-при — в списке опытнейших пилотов в истории Формулы-1 Дженсон уступает лишь Рубенсу Баррикелло и Михаэлю Шумахеру. Ну, а для Фелипе Массы финальная точка, возможно, ещё не поставлена, но, независимо от своего решения, бразилец может гордиться Гран-при Бразилии 2008 года и 10 другими победами.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNol7d7hIhN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Things won't be the same again without these guys on the grid: @nicorosberg, @jensonbutton_22 and @massafelipe19 ????????#Formula1 #F1 #Rosberg #Button #Massa</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано FORMULA 1® (@f1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-05T11:45:25+00:00">Дек 5 2016 в 3:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Непревзойдённый чемпион: Нико Росберг бросает гонки на пике славы

Впервые с 2010 года, когда Себастьян Феттель стал самым молодым чемпионом Формулы-1, в «Больших призах» появился новый — 33-й — обладатель титула. Дважды Нико Росберг проигрывал Хэмилтону, но поражения послужили для немца дополнительной мотивацией, и в 2016-м, когда соперник столкнулся с рядом проблем, Нико показал всё, на что способен, не дрогнул под прессингом и в Абу-Даби оформил своё первое и последнее чемпионство. О том, чтобы завязать с гонками в случае победы, Росберг задумался в Японии — тогда ему достаточно было приехать вторым после Хэмилтона. Нико справился с задачей и понял, что больше ему нечего доказывать. Так в лучшей команде первенства образовалась вакансия, а действующий чемпион впервые с 1993-го отказывается защищать титул.



Революция в Уокинге: Рона Денниса выгнали из «Макларена»

В истории «Макларена» 2016 год стал по-настоящему судьбоносным: Уокинг покидает Рон Деннис. Он возглавлял компанию десятки лет и превратил небольшую гоночную команду в прибыльный высокотехнологичный бизнес. Правда, на трассах «Макларен» в последние годы не блещет. Последние два сезона неудачи в первую очередь связаны с двигателями «Хонда», но и методы Рона Денниса больше не кажутся актуальными. У «Макларена» по-прежнему нет титульного спонсора, результаты далеки от ожидаемых, а скорость машин меняется от гонки к гонке. Но теперь это проблема Зака Брауна, в то время как Рон Деннис ищет себе новое дело.