Зак Браун настроен выиграть чемпионат с «Маклареном» в ближайшие три года
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что команда сможет выиграть чемпионат до конца нынешнего десятилетия.
Также Браун заявил, что целью команды является повысить продажу рекламы, сделав «Макларен» более привлекательным для спонсоров.
«Конечно, это будут решать акционеры, но я готов сидеть в форме “Макларена” на гоночных этапах ещё ближайшие лет 10», — заявил Браун в интервью The Financial Times.
На своём посту Браун заменил бывшего босса команды Рона Денниса, который ранее был отправлен в отставку решением совета директоров.
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