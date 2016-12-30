Motorsport: Боттас провёл подгонку сиденья в «Мерседесе»
Пилот «Уильямса» Валттери Боттас начал работу с командой «Мерседес», сообщает итальянская редакция Motorsport.
По информации источников, Боттас прошёл процедуру подгонки сиденья в новом коллективе.
Финский пилот был замечен в Брэкли на базе «Мерседеса» накануне Рождества. Сообщается, что Боттас начал работу с «Мерседесом» 20 декабря, но пока команда официально не объявила о заключении контракта.
Помимо этого Боттас высказал свои пожелания по поводу расположения кнопок на руле. Также пилот познакомился с инженерами, с которыми ему, почти точно, придётся работать в 2017 году.
Ожидается, что в первых числах января 2017 года команды расскажут о судьбе Боттаса, Фелипе Массы и Паскаля Верляйна.
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