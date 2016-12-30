В Liberty Media настроены реформировать Формулу-1

«Никто не занимается исследованиями, маркетингом, не используются цифровые платформы. Наш вид спорта даёт уникальный контент, но не пользуется преимуществами этого. Нам нужно донести до людей технологии, которые мы используем. Высокие технологии ассоциируются именно с Формулой-1, но у нас нет технологических спонсоров», — приводит слова Кэри The Financial Times.



Также председатель Ф-1 рассказал, что сейчас рассматриваются варианты проведения гран-при в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Лас-Вегас.