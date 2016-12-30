Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28301768/
30 декабря 2016, 0:43 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В Liberty Media настроены реформировать Формулу-1

Новый председатель Формулы-1 Чейз Кэри считает, что спорту нужны новые реформы.

«Никто не занимается исследованиями, маркетингом, не используются цифровые платформы. Наш вид спорта даёт уникальный контент, но не пользуется преимуществами этого. Нам нужно донести до людей технологии, которые мы используем. Высокие технологии ассоциируются именно с Формулой-1, но у нас нет технологических спонсоров», — приводит слова Кэри The Financial Times.

Также председатель Ф-1 рассказал, что сейчас рассматриваются варианты проведения гран-при в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Лас-Вегас.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена