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https://sport.mail.ru/news/formula1/28301520/
29 декабря 2016, 23:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Читатели BBC назвали Мэнссела лучшим однократным чемпионом Ф-1, Росберг — 10-й

Читатели BBC выбрали лучшего пилота Формулы-1, который становился чемпионом серии только один раз.

Наибольшее количество голосов болельщики отдали за местного героя Найджела Мэнссела — 32%. (количество проголосовавших не указывается).

Второе место с показателем 17% занял Джеймс Хант, третий — Дженсон Баттон (14%). Пилот «Феррари» Кими Райкконен (12%) расположился на четвёртом месте рейтинга, а закрыл пятёрку Йохен Риндт (5%), который стал чемпионом посмертно.

Чемпион 2016 года Нико Росберг занял 10-е место, уступив Дэймону Хиллу, Джон Сёртизу, Жаку Вильнёву и Марио Андретти.
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