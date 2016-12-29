Наибольшее количество голосов болельщики отдали за местного героя Найджела Мэнссела — 32%. (количество проголосовавших не указывается).



Второе место с показателем 17% занял Джеймс Хант, третий — Дженсон Баттон (14%). Пилот «Феррари» Кими Райкконен (12%) расположился на четвёртом месте рейтинга, а закрыл пятёрку Йохен Риндт (5%), который стал чемпионом посмертно.



Чемпион 2016 года Нико Росберг занял 10-е место, уступив Дэймону Хиллу, Джон Сёртизу, Жаку Вильнёву и Марио Андретти.