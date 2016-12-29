Райан: «Манор» заслужил уважение соперников своим выступлением в 2016 году

По итогам сезона «Манор» занял 11-е, последнее, место в Кубке конструкторов. Единственное очко команда добыла на Гран-при Австрии, когда Паскаль Верляйн занял 10-е место.



«Будем честны, нам нужно было сделать шаг вперёд, и мы его сделали. Теперь нам нужно сделать ещё один такой шаг. Нашей целью было заслужить уважение со стороны других команд, и мы это сделали. В 2016 году мы пять раз заслуженно попадали во второй сегмент квалификации. Наш результат, учитывая вложенные средства, впечатляет», — приводит слова Райана Autosport.