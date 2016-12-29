Майландер: За 17 лет никто из пилотов не просил меня ехать быстрее
Пилот автомобиля безопасности Формулы-1 Бернд Майландер рассказал о своей работе, а также о взаимодействии с боевыми гонщиками.
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«За последние 17 лет после финиша никто из пилотов не подходил ко мне с вопросом, мог ли я ехать быстрее. Если такое случится, мы подумаем, но такого никогда не было. Я могу понять гонщиков, когда Льюис Хэмилтон или другой пилот едет позади меня и спрашивает, может ли автомобиль безопасности ехать быстрее. Их желание понятно, поскольку они пытаются поддерживать температуру и давление в шинах. Однако они все прекрасно понимают, что я сижу за рулем дорожной машины и атакую на пределе.
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