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29 декабря 2016, 21:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Майландер: За 17 лет никто из пилотов не просил меня ехать быстрее

Пилот автомобиля безопасности Формулы-1 Бернд Майландер рассказал о своей работе, а также о взаимодействии с боевыми гонщиками.

На Гран-при Бразилии 2016 года гонка была сильно дождевой, поэтому Майландер часто вёл пелотон.

«За последние 17 лет после финиша никто из пилотов не подходил ко мне с вопросом, мог ли я ехать быстрее. Если такое случится, мы подумаем, но такого никогда не было. Я могу понять гонщиков, когда Льюис Хэмилтон или другой пилот едет позади меня и спрашивает, может ли автомобиль безопасности ехать быстрее. Их желание понятно, поскольку они пытаются поддерживать температуру и давление в шинах. Однако они все прекрасно понимают, что я сижу за рулем дорожной машины и атакую на пределе.

Во время Гран-при Бразилии всё сложилось нормально, но нужно понимать, что мой автомобиль всё равно проигрывает 10 секунд машине Формулы-1 на дистанции в километр на сухой или мокрой трассе», — приводит слова Майландера GPUpdate.
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