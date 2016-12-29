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29 декабря 2016, 19:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: Было бы отвратительно уйти из Формулы-1 без чемпионского титула

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассчитывает, что к завершению карьеры в Формуле-1 будет иметь в своём активе хотя бы один чемпионский титул.

«Я знал этого Даниэля и также знал, что немногие знают о нём. Думаю, хорошо, что команда и люди его увидели. Команда знает меня, я весёлый, но могу быть и серьёзным. Я серьёзно отношусь к спорту и думаю, вы поняли, как сильно моё желание. Я хочу веселиться, но и добиться успеха хочу. Было бы отвратительно уйти из Формулы-1 без чемпионского титула», — приводит слова Риккардо Motorsport Magazin.
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