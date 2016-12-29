Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28299906/
29 декабря 2016, 19:29 | Авто/мото: Формула-1 | «Газета.Ру»

Болид «Торо Россо» прошел краш-тесты, команда ищет спонсора для брендирования моторов

Франц Тост, глава команды «Торо Россо», за которую выступает российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, рассказал о ходе подготовки к сезону-2017.

«Мы надеемся найти спонсора для брендирования наших моторов в 2017 году, так же как «Ред Булл» сделал в прошедшем сезоне. Мы ведем переговоры.

Пока что все идет по плану. Мы прошли краш-тесты, а за день до начала зимних тестов в Барселоне проведем съемки, — цитирует Тоста Motorsport со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Квят завершил сезон «Формулы-1» 2016 года на 14-м месте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости