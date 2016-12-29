Болид «Торо Россо» прошел краш-тесты, команда ищет спонсора для брендирования моторов
Франц Тост, глава команды «Торо Россо», за которую выступает российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, рассказал о ходе подготовки к сезону-2017.
«Мы надеемся найти спонсора для брендирования наших моторов в 2017 году, так же как «Ред Булл» сделал в прошедшем сезоне. Мы ведем переговоры.
Пока что все идет по плану. Мы прошли
Квят завершил сезон «Формулы-1» 2016 года на 14-м месте.
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