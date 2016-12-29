Болид «Торо Россо» прошел краш-тесты, команда ищет спонсора для брендирования моторов

«Мы надеемся найти спонсора для брендирования наших моторов в 2017 году, так же как «Ред Булл» сделал в прошедшем сезоне. Мы ведем переговоры.

Пока что все идет по плану. Мы прошли краш-тесты, а за день до начала зимних тестов в Барселоне проведем съемки, — цитирует Тоста Motorsport со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Квят завершил сезон «Формулы-1» 2016 года на 14-м месте.