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29 декабря 2016, 18:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вурц: Я бы сделал в Формуле-1 машины, которые будут ехать со скоростью 450 км/ч

Председатель Ассоциации пилотов Формулы-1 Алекс Вурц выступил за повышение скорости и безопасности болидов Ф-1.

«Будь я провидцем в Формуле-1, я бы сделал машины безопаснее, но и сделал бы их ещё быстрее. И я говорю о том, чтобы они были намного быстрее, ведь мы можем сделать машины, которые будут набирать скорость 450 км/ч и иметь куда большую прижимную силу. А когда машины станут безопаснее, мы сможем выступать на экстремальных и городских трассах.

Нам потребовались бы зоны безопасности в милю шириной, и больше не было бы нарушений, которые никто не понимает. Суть в том, что фанат должен, сидя дома, думать: «Я бы так никогда не смог. Только самые смелые и талантливые пилоты на такое способны», — цитирует Вурца Motorsport.
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