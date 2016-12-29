Вурц: Я бы сделал в Формуле-1 машины, которые будут ехать со скоростью 450 км/ч

«Будь я провидцем в Формуле-1, я бы сделал машины безопаснее, но и сделал бы их ещё быстрее. И я говорю о том, чтобы они были намного быстрее, ведь мы можем сделать машины, которые будут набирать скорость 450 км/ч и иметь куда большую прижимную силу. А когда машины станут безопаснее, мы сможем выступать на экстремальных и городских трассах.



Нам потребовались бы зоны безопасности в милю шириной, и больше не было бы нарушений, которые никто не понимает. Суть в том, что фанат должен, сидя дома, думать: «Я бы так никогда не смог. Только самые смелые и талантливые пилоты на такое способны», — цитирует Вурца Motorsport.