Тост: Новый болид команды «Формулы-1» «Торо Россо» прошел краш-тесты FIA
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт. Новый болид команды «Формулы-1» «Торо Россо», за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, прошел краш-тесты Международной автомобильной федерации (FIA), об этом заявил руководитель «конюшни» Франц Тост.
«Мы идем в соответствии с графиком. Мы прошли краш-тесты», — сообщил Тост, которого цитирует f1i.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Перед началом сезона-2017 команды пройдут две серии предсезонных тестов в Барселоне: 27 февраля — 2 марта и 7 — 10 марта.
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