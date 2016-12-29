Тост: Новый болид команды «Формулы-1» «Торо Россо» прошел краш-тесты FIA

Краш-тесты FIA — обязательная процедура для команд при подготовке нового болида к предстоящему сезону. Новый болид получил индекс STR12.

«Мы идем в соответствии с графиком. Мы прошли краш-тесты», — сообщил Тост, которого цитирует f1i.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Перед началом сезона-2017 команды пройдут две серии предсезонных тестов в Барселоне: 27 февраля — 2 марта и 7 — 10 марта.