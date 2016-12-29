Тост: Если бы Феттель остался, то и Квята не было бы в «Ред Булл»
Руководитель «Торо Росо» Франц Тост отметил, что перевод Даниила Квята из «Ред Булл» в младшую команду по ходу сезона-2016 не был запланирован.
«Ред Булл» — это команда, которая выиграла чемпионат четыре раза, и конечно же, она работает на другом уровне в сравнении с «Торо Россо». И когда гонщик возвращается к нам из «Ред Булл», то это, конечно же, неожиданно. Это не планировалось изначально.
Если бы Себастьян Феттель остался в «Ред Булл», то и Квят не оказался бы там. Но сейчас всё так, как есть, и я убеждён, что Квят будет показывать хорошие гонки. Но нужно посмотреть, как будет складываться следующий сезон.
В принципе, у нас со всеми пилотами «Торо Россо» хорошие отношения, по крайней мере с теми из них, кто ещё активно сотрудничает с «Ред Булл». Я рад, что у нас есть такая возможность. Мы будем поддерживать Квята и помогать ему вернуться на путь успеха, — приводит слова Тоста
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