Тост: Если бы Феттель остался, то и Квята не было бы в «Ред Булл»

«Ред Булл» — это команда, которая выиграла чемпионат четыре раза, и конечно же, она работает на другом уровне в сравнении с «Торо Россо». И когда гонщик возвращается к нам из «Ред Булл», то это, конечно же, неожиданно. Это не планировалось изначально.



Если бы Себастьян Феттель остался в «Ред Булл», то и Квят не оказался бы там. Но сейчас всё так, как есть, и я убеждён, что Квят будет показывать хорошие гонки. Но нужно посмотреть, как будет складываться следующий сезон.

В принципе, у нас со всеми пилотами «Торо Россо» хорошие отношения, по крайней мере с теми из них, кто ещё активно сотрудничает с «Ред Булл». Я рад, что у нас есть такая возможность. Мы будем поддерживать Квята и помогать ему вернуться на путь успеха, — приводит слова Тоста Motorsport-Mаgazin.