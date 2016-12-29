Три года борьбы: хроника восстановления Михаэля Шумахера
29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах в Альпах. Вспоминаем третий год борьбы Красного Барона за свою жизнь.
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Ровно три года назад из швейцарских Альп донеслась шокирующая новость: Михаэль Шумахер, катаясь на лыжах, получил
Вспоминаем хронику третьего года борьбы Михаэля за свою жизнь.
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В конце декабря 2015 года французские СМИ сообщили, что семья Шумахера тратит на лечение Михаэля € 500 тыс. в месяц. По информации Le Parisien, родственники семикратного чемпиона даже выставили на продажу коллекционную «Феррари» FXX стоимостью € 11,2 млн. Правда, позже появились и другие данные по тратам на лечение, но правды всё равно никто не скажет.
Беспокоиться о благосостоянии семьи Шумахер пока рано. Всё та же Le Parisien сообщила, что за 20 лет в Формуле-1 Михаэль заработал € 715 млн, а по информации In Auto News, Шумахер
Здоровье Шумахера никогда не было делом одной только Формулы-1 — это трагедия для всего мира. В середине января 2016-го президент ФИА Жан Тодт и многолетний лидер той «Феррари», которую Шумахер привёл к успехам начала нулевых, заявил, что за здоровье Михаэля молится даже папа римский. «Все знают, как для меня близок Михаэль. Он является частью моей семьи. Я попросил папу Франциска, если он сам пожелает, помолиться за Михаля, и он с радостью согласился. Франциск знает Шумахера и слышал об инциденте с ним», — рассказал в одном из интервью француз.
Несмотря на то что со дня аварии прошло уже три года, слухи о состоянии Шумахера продолжают появляться регулярно, как бы тому ни препятствовали менеджмент и родственники гонщика. «У меня есть новости, но они, к сожалению, нерадостные», — заявил в интервью Reuters Лука ди Монтедземоло. Однако позже
В мае в ряде европейских СМИ появились тревожные сообщения о том, что как такового прогресса нет и к полноценной жизни Шумахер не вернётся никогда.
«Ему требуется чудо, чтобы просто остаться в живых», — цитировали журналисты анонимный источник из числа докторов, работавших с Шумахером.
«Он находится в более чем сложной ситуации, и ему потребуется чудо, чтобы мы увидели его на публике», — рассказал бывший спортивный директор «Мерседеса» Герд Крамер в интервью немецкому каналу N24. Позднее испанская Marca со ссылкой на официальные источники сообщила, что всё это не более чем слухи, а состояние гонщика в последние недели не изменилось.
Появление каждой подобной статьи сопровождалось атаками со стороны менеджмента Шумахера. «Вы хорошо знаете, что я не могу рассказать о его физическом состоянии. Нужно уважать желания его семьи, которая хочет оставить сведения о состоянии его здоровья конфиденциальными, — жёстко прокомментировала Сабине Кем. — И я, и семья Михаэля гарантируем, что его легенда не исчезнет. Сейчас ситуация такая сложная, что делать
Коринна Шумахер и Сабине Кем прилагают все усилия, чтобы держать всю информацию о здоровье пилота в тайне. Многие к этому уже привыкли, однако спустя столько времени такая щепетильность на фоне отсутствия
«Я думаю, что о здоровье Шумахера должны быть новости. Многочисленные фанаты Михаэля были бы очень благодарны хоть за
Между тем, в сентябре немецкий суд принял решение, что семья Шумахера должна получить возмещение моральных убытков за ложное сообщение о том, что семикратный чемпион мира в Формуле-1 якобы вновь может ходить. Речь идёт о материале таблоида Bunte, который в декабре 2015-го на первой полосе написал, что Михаэль смог сделать несколько шагов и поднять руку. Тогда же, комментируя решение суда, юрист семикратного чемпиона Феликс Дамм сообщил, что Шумахер
А под конец года произошло событие, которое ещё раз подтвердило правоту немецкого суда. Телеканал RTL сообщил, что неизвестные предлагали им купить фотографию Шумахера, сделанную во время работы врачей с ним, за € 1 млн. Немецкая прокуратура уже начала расследование и занялась поисками неизвестных с целью привлечь их к ответственности за вмешательство в личную жизнь семьи Шумахер.
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«Михаэль сейчас не с нами, и нам его, безусловно, не хватает. Мы все знаем, что произошло, но не можем ничего изменить. Нам нужно принять это и, сохраняя терпение, надеяться, что
Три года Шумахер не появлялся на публике, и с тех пор никто, кроме близких и докторов, не видел Михаэля. Но его легенда продолжает жить, в «Инстаграме», «Фейсбуке» и «Твиттере» появились его официальные страницы, а менеджмент гонщика создал проект Keep Fighting (продолжай бороться. — Прим. «Чемпионата»), который будет служить мотивацией для других людей не сдаваться в трудные минуты. А это значит, что Михаэль с нами. И он продолжает бороться.
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