Три года борьбы: хроника восстановления Михаэля Шумахера

Ровно три года назад из швейцарских Альп донеслась шокирующая новость: Михаэль Шумахер, катаясь на лыжах, получил черепно-мозговую травму и находится в коме в одном из местных госпиталей. Спустя какое-то время врачи вывели немецкого гонщика из состояния комы, однако с тех пор практически никакой информации о здоровье «Красного барона» не поступало. На сегодня лишь известно, что Шумахер жив, но по-прежнему не может стоять без посторонней помощи и вернуться к полноценной жизни ему поможет только чудо.



Вспоминаем хронику третьего года борьбы Михаэля за свою жизнь.

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В конце декабря 2015 года французские СМИ сообщили, что семья Шумахера тратит на лечение Михаэля € 500 тыс. в месяц. По информации Le Parisien, родственники семикратного чемпиона даже выставили на продажу коллекционную «Феррари» FXX стоимостью € 11,2 млн. Правда, позже появились и другие данные по тратам на лечение, но правды всё равно никто не скажет.

Беспокоиться о благосостоянии семьи Шумахер пока рано. Всё та же Le Parisien сообщила, что за 20 лет в Формуле-1 Михаэль заработал € 715 млн, а по информации In Auto News, Шумахер по-прежнему входит в число богатейших жителей Швейцарии, связанных со спортом.



Здоровье Шумахера никогда не было делом одной только Формулы-1 — это трагедия для всего мира. В середине января 2016-го президент ФИА Жан Тодт и многолетний лидер той «Феррари», которую Шумахер привёл к успехам начала нулевых, заявил, что за здоровье Михаэля молится даже папа римский. «Все знают, как для меня близок Михаэль. Он является частью моей семьи. Я попросил папу Франциска, если он сам пожелает, помолиться за Михаля, и он с радостью согласился. Франциск знает Шумахера и слышал об инциденте с ним», — рассказал в одном из интервью француз.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOE6TALj4a4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Michael bei einem privaten Ferrari Test am 15. und 16. Dezember 2005 in Jerez, Spanien. #TeamMichael #KeepFighting ?? Michael at a private Ferrari test on 15 and 16 December 2005 in Jerez, Spain. #TeamMichael #KeepFighting</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Michael Schumacher (@michaelschumacher) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-16T11:42:08+00:00">Dec 16, 2016 at 3:42am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Несмотря на то что со дня аварии прошло уже три года, слухи о состоянии Шумахера продолжают появляться регулярно, как бы тому ни препятствовали менеджмент и родственники гонщика. «У меня есть новости, но они, к сожалению, нерадостные», — заявил в интервью Reuters Лука ди Монтедземоло. Однако позже экс-глава «Феррари» добавил, что уверен в выздоровлении Михаэля: «Я не сомневаюсь, что он поправится. У Михаэля есть способность приспосабливаться к обстоятельствам».



В мае в ряде европейских СМИ появились тревожные сообщения о том, что как такового прогресса нет и к полноценной жизни Шумахер не вернётся никогда.



«Ему требуется чудо, чтобы просто остаться в живых», — цитировали журналисты анонимный источник из числа докторов, работавших с Шумахером.



«Он находится в более чем сложной ситуации, и ему потребуется чудо, чтобы мы увидели его на публике», — рассказал бывший спортивный директор «Мерседеса» Герд Крамер в интервью немецкому каналу N24. Позднее испанская Marca со ссылкой на официальные источники сообщила, что всё это не более чем слухи, а состояние гонщика в последние недели не изменилось.



Появление каждой подобной статьи сопровождалось атаками со стороны менеджмента Шумахера. «Вы хорошо знаете, что я не могу рассказать о его физическом состоянии. Нужно уважать желания его семьи, которая хочет оставить сведения о состоянии его здоровья конфиденциальными, — жёстко прокомментировала Сабине Кем. — И я, и семья Михаэля гарантируем, что его легенда не исчезнет. Сейчас ситуация такая сложная, что делать какие-то заявления неприемлемо. Я думаю, все понимают, какова ситуация».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNfivrBDogn/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The first FIA prize giving ceremony as F1 world champion: a young and visibly proud Michael with Corinna in Monte Carlo on Dec 1, 1994 #TeamMichael #TeamMS #keepfighting Die erste FIA Preisverleihung als Formel-1-Weltmeister: ein junger und sichtlich stolzer Michael mit Corinna am 1. Dezember 1994 in Monte Carlo</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Michael Schumacher (@michaelschumacher) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-01T23:24:26+00:00">Dec 1, 2016 at 3:24pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Коринна Шумахер и Сабине Кем прилагают все усилия, чтобы держать всю информацию о здоровье пилота в тайне. Многие к этому уже привыкли, однако спустя столько времени такая щепетильность на фоне отсутствия какой-либо официальной информации выглядит странно.

«Я думаю, что о здоровье Шумахера должны быть новости. Многочисленные фанаты Михаэля были бы очень благодарны хоть за какую-то актуальную информацию об их кумире, — считает бывший менеджер немца Вили Вебер. — Неплохо было бы держать в курсе и тех людей, кто на протяжении многих лет работал с Михаэлем, но почему-то семья Шумахеров не делает этого».



Между тем, в сентябре немецкий суд принял решение, что семья Шумахера должна получить возмещение моральных убытков за ложное сообщение о том, что семикратный чемпион мира в Формуле-1 якобы вновь может ходить. Речь идёт о материале таблоида Bunte, который в декабре 2015-го на первой полосе написал, что Михаэль смог сделать несколько шагов и поднять руку. Тогда же, комментируя решение суда, юрист семикратного чемпиона Феликс Дамм сообщил, что Шумахер по-прежнему не может ходить и встаёт только с помощью специального врача.



А под конец года произошло событие, которое ещё раз подтвердило правоту немецкого суда. Телеканал RTL сообщил, что неизвестные предлагали им купить фотографию Шумахера, сделанную во время работы врачей с ним, за € 1 млн. Немецкая прокуратура уже начала расследование и занялась поисками неизвестных с целью привлечь их к ответственности за вмешательство в личную жизнь семьи Шумахер.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNJqwSyDxvG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">During the race weekend in Brazil 2012 Michael was wearing a helmet with a special message to his friends and fans: Life is about passions. Thank you for sharing mine. ??Während des Rennwochenendes in Brasilien 2012 trug Michael einen Helm mit einer besonderen Btschaft an seine Freunde und Fans: Im Leben geht es um Leidenschaften. Danke, dass ihr meine mit mir teilt. #TeamMichael #TeamMS #keepfighting</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Michael Schumacher (@michaelschumacher) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-23T11:31:08+00:00">Nov 23, 2016 at 3:31am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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