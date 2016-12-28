Уэббер: Уход Росберга повысил шансы Риккардо побороться за титул

«Даниэль был, вероятно, самым стабильным гонщиком в пелотоне в этом году. Он абсолютно точно является пилотом мирового класса и входит в тройку лучших гонщиков.



Риккардо находится в том положении, чтобы снова быть на виду в следующем году и бороться за титул, если «Ред Булл» предоставит соответствующий автомобиль, потому что «Мерседесу» практически уже невозможно найти достойную замену Нико Росбергу в краткосрочной перспективе.