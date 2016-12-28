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28 декабря 2016, 17:34 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Уэббер: Уход Росберга повысил шансы Риккардо побороться за титул

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что с уходом Нико Росберга из «Королевских автогонок» шансы пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо на борьбу за титул в следующем году повысились.

«Даниэль был, вероятно, самым стабильным гонщиком в пелотоне в этом году. Он абсолютно точно является пилотом мирового класса и входит в тройку лучших гонщиков.

Риккардо находится в том положении, чтобы снова быть на виду в следующем году и бороться за титул, если «Ред Булл» предоставит соответствующий автомобиль, потому что «Мерседесу» практически уже невозможно найти достойную замену Нико Росбергу в краткосрочной перспективе.
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