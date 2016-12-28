На тёмной стороне с «Ред Булл». Даниил Квят и история понижения

Рокировка Даниила Квята и Макса Ферстаппена стала одним из ключевых событий сезона — это были первые перемены в составе топ-команды со времён перехода Феттеля в «Феррари» и попадания россиянина в «Ред Булл». С тех пор прошло восемь месяцев, Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и стал одним из главных открытий сезона, а Даниил Квят пополнил свою копилку лишь четырьмя очками, но всё же останется в «Торо Россо» ещё на год.



В последнюю неделю уходящего 2016-го вспоминаем историю перехода Квята в «Ред Булл», возникшие там проблемы и последствия жестокой рокировки — главного поражения России в «Королевских гонках».

Подающий надежды

В Формуле-1 Даниил Квят появился в 2014-м. Россиянин сразу хорошо выглядел на фоне более опытного Жана-Эрика Верня и набрал несколько очков, однако по-настоящему зарекомендовал себя в Монце. Тогда Квят в какой-то момент вышел на четвёртое место, но откатился назад из-за проблем с машиной. Пилотаж Даниила, тем не менее, запомнился тем, что на последнем круге он «поймал» машину с отказавшими тормозами. Сам гонщик в тот момент назвал эту гонку лучшей в карьере и выразил уверенность, что заслуживал подиума.



А уже в следующем месяце это стало неважно. Себастьян Феттель принял предложение «Феррари», и в «Ред Булл» образовалась вакансия. Недолго думая, Дитрих Матешиц, Хельмут Марко и Кристиан Хорнер решили дать шанс Квяту (это вам не «Мерседес», мнущийся по поводу Верляйна). Так, не проведя в Формуле-1 и одного полного сезона, Даниил получил контракт с топ-командой.



«Я хорошо знаю Квята и не склонен его недооценивать, — сказал о новом напарнике Даниэль Риккардо. — Но он в нашей команде будет новеньким, так что лидером, похоже, стану я». Кристиан Хорнер отметил, что молодой россиянин будет подгонять австралийца, и таким образом пара пилотов станет дополнять друг друга.



Некоторые скептики высказали сомнения в таком выборе, мол, Даниил слишком молод для выступлений за топ-команду и не обладает достаточным опытом. «Такое может быть только в Формуле-1!» — восклицал портал Motorsport. Большинство, впрочем, больше интересовала судьба Феттеля, а на следующий день в аварию попал Жюль Бьянки, и новости о Квяте окончательно ушли с повестки дня.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/sIlX5BJ6Zl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ok week end for us in Spa , we did our best ! P9 in the end . Monza next :-)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Daniil Kvyat (@danydk1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-08-25T20:08:52+00:00">Aug 25, 2014 at 1:08pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первый русский в топ-команде

Нельзя сказать, что переход в «Ред Булл» дался Квяту легко. В первый день тестов новой машины россиянин вылетел с трассы, переключая что-то на руле, и разбил единственное переднее антикрыло. Открывавший сезон Гран-при Австралии для Квята закончился ещё до старта — по пути на стартовую решётку отказала трансмиссия.



Впрочем, уже на следующем этапе Квят набрал первые очки в цветах новой команды, а на Гран-при Монако завоевал блестящее четвёртое место. Под конец первой половины сезона — на Гран-при Венгрии, 10-й гонке в составе «Ред Булл» — Даниил финишировал вторым, благодаря чему стал самым успешным русским пилотом Формулы-1. В той гонке, правда, сильнее выступил Даниэль Риккардо, пропустивший напарника вперёд из-за столкновения с Росбергом.



«К сожалению, контакт с Нико не позволил Даниэлю побороться за победу, — заметил тогда Кристиан Хорнер. — У Дани был трудный старт, он заблокировал колёса, но блестяще отыгрался. Это его первый подиум и большой день для всей юниорской программы». «Я очень доволен, вся команда заслужила этот результат, — сказал после гонки сам Квят. — На первом отрезке я был уверен, что всё потеряно, но машина была конкурентоспособна до последнего круга, и мы финишировали очень высоко».



Этот подиум руководство «Ред Булл», увы, не впечатлил. Более того, стоило Квяту принести первые результаты, как ставки резко выросли. С россиянина начали спрашивать уже не как с новичка, а как с пилота топ-команды, представляющей интересы большого австрийского концерна.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/5nL8jSp6bC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">First podium in F1 . Moments I am living for.. Very special moment , it goes to whole our team , and to Jules & his family.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Daniil Kvyat (@danydk1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-07-26T20:11:15+00:00">Jul 26, 2015 at 1:11pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Даня и Дэн

На трассе вместе с Даниэлем Риккардо Квят смотрелся вполне уверенно. Да, австралиец лидировал в квалификационном противостоянии, но в дюжине первых гонок Даниил пять раз опережал куда более опытного напарника. В отношении Квята «Ред Булл» также делал определённую скидку из-за фактически сорванной тестовой программы и технических проблем в начале сезона.



Однако россиянин допускал ошибки. В Японии Квят вышел в третий сегмент квалификации, но, пытаясь отыграть сотые доли секунды, зацепил поребрик и отправился в неуправляемый полёт до ближайшего отбойника. После сильного пятого места в Сочи Даниил допустил ошибку в Остине, где половину дистанции шёл в первой пятёрке, но сошёл с дистанции за 15 кругов до финиша.



В команде не торопились продлевать контракт Квята. Он явно был быстр, но не всегда соответствовал образу атлета «Ред Булл». Чтобы стать в «Ред Булл» своим, одной скорости мало. Гонки для австрийского концерна — инструмент рекламы, а гонщики — послы бренда. Получая поддержку «Ред Булл», спортсмен должен не только демонстрировать высокие результаты, но и продвигать марку австрийской компании: чаще улыбаться, общаться с журналистами, держаться на виду и не выходить из образа. На фоне всегда пребывающего в отличном расположении Риккардо Квят смотрелся довольно блёкло и вне трассы внимания к себе не привлекал.



В «Торо Россо» же к тому моменту появился «вундеркинд» Макс Ферстаппен — за 12 гонок несовершеннолетний голландец набрал 45 очков и занял 10-е место в чемпионате. Макс, рассказывавший журналистам, что научился обгонять, играя в PlayStation как инструмент рекламы, превосходил Квята уже тогда.



Но Даниил провёл блестящий Гран-при Мексики, где лишь за счёт финального рестарта Валттери Боттас отобрал у россиянина подиум, и в «Ред Булл» окончательно решили оставить Квята. По итогам сезона он даже опередил Риккардо в общем зачёте, но признаемся: австралийца чаще преследовали невезение и технические проблемы.



«Даниэль Риккардо в кратчайшие сроки завоевал звание одного из сильнейших пилотов Формулы-1, и Даниил Квят очень хорошо поработал в свой первый год с командой, — сказал Кристиан Хорнер на презентации “Ред Булл” 2016 года. — В предстоящем сезоне мы ждём от обоих большего».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/8v8b3gJ6T5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо Вам всем огромное за поддержку в эти выходные , был рад вас видеть, это было круто !! #Россия</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Daniil Kvyat (@danydk1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-12T19:23:04+00:00">Oct 12, 2015 at 12:23pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Из Шанхая в Сочи

С наступлением нового сезона статус-кво существенно не изменился, а в первой квалификации сезона Квят даже не смог выйти из первого сегмента. Команда ошиблась с «таймингом», и времени на вторую попытку не хватило, но это уже никого не волновало. В гонке, как и в марте 2015-го, Даниил вообще не смог стартовать. В Бахрейне Квят квалифицировался 15-м, а в Китае, хоть и прошёл в финальный сегмент, в третий раз подряд уступил Риккардо.



К счастью, в Шанхае Квят тогда прорвался на третье место и завоевал второй подиум в карьере. На старте Даниил рискнул и ворвался в первый поворот так, что Феттель шарахнулся от россиянина в сторону и едва не вынес с трассы Райкконена. Атака была очень рискованной, но в итоге оба пилота продолжили гонку, и именно этим обгоном Квят обеспечил себе подиум.



Казалось бы, успех в Шанхае должен был укрепить пошатнувшуюся веру «Ред Булл» в россиянина. Но давление сохранялось. В Сочи Квят вновь проиграл Риккардо в квалификации и на вопрос корреспондента «Чемпионата» о том, не смущают ли гонщика регулярные поражения по субботам, резко ответил, что очки даются только за гонки. К сожалению для россиянина, сочинская гонка закончилась провалом.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.3333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BE85BA4hJcb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@danydk1's rear tyres smoke as he locks up and bumps into the back of Sebastian Vettel's @scuderiaferrari on the first lap of the #RussianGP ? Watch the incident again from all angles at F1.com #Formula1 #F1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-05-03T16:14:28+00:00">May 3, 2016 at 9:14am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Кто-то врезался в мой грёбаный зад, а потом кто-то снова врезался в мой грёбаный зад!» — эти слова Себастьяна Феттеля облетели весь мир. На старте Гран-при России Даниил Квят заблокировал колёса на входе в первый поворот и зацепил заднюю часть «Феррари» немца. Того повело в сторону, и Себ в свою очередь ударил «Ред Булл» Риккардо, повредив австралийцу аэродинамическое оперение. Несколько сотен метров спустя, в затяжном 180-градусном повороте «Омега», россиянин ещё раз врезался в немного замедлившуюся «Феррари».



Феттель сошёл сразу и, добравшись до пит-лейна, первым делом пошёл разбираться к Кристиану Хорнеру. «Не то чтобы мне не нравится Квят. Две недели назад он допустил ошибку, — припомнил Себ россиянину старт в Шанхае. — И он допустил ошибку сегодня. Мне нечего ему сказать. Если кому и надо с кем-то поговорить, то ему».



«Всё, что я мог сказать Себу, это извиниться перед ним. К сожалению, это была ошибка Квята, а наша гонка была испоганена в первом повороте. Думаю, он просто переоценил точку торможения. Нам это стоило многих очков», — заявил Хорнер. Вина Квята в инциденте была очевидна, но руководитель команды встал на сторону соперника ещё до того, как поговорил с собственным гонщиком, что странно.



«Всё началось с меня, — признал после гонки россиянин. — Конечно, это неприятно, но иногда такое случается. Раньше со мной такого не происходило. Я извлеку урок, и в следующий раз всё будет в порядке. Я могу лишь извиниться перед всеми, кого зацепил. И да, мы извлечём из этого урок».

Шанс с понижением

5 мая, всего через три дня после Гран-при России, «Ред Булл» объявил о немедленной замене Даниила Квята на Макса Ферстаппена. Решение удивило многих: «быки» жёстко поступили по отношению к пилоту, который лишь гонку назад принёс им первый подиум в сезоне. И тут же вспомнились слухи об обмене Квята и Ферстаппена командами, которые появились ещё до злополучного старта в Сочи. Этот инцидент, по сути стал, катализатором, но не отправной точкой всего процесса.



Уже в следующей гонке пилоты поменялись местами, и в Барселоне Квят снова выступал в цветах «Торо Россо». С 13-го места россиянин тогда пробился на 10-е, но все говорили только о сенсационной победе Ферстаппена. Многие тогда сочувствовали Квяту и призывали россиянина собраться с силами и доказать, что Хельмут Марко не прав, списывая гонщика со счетов. В паддоке понимали, что это решение связано также и с феноменом Ферстаппена, благодаря которому в Голландии снова полюбили гонки. Но никто не предполагал, какие проблемы возникнут у «Торо Россо» во второй половине сезона. Да и сам Квят выдержал удар с большим трудом и смог оправиться только после летнего перерыва.

«Ред Булл» в этом году объявил составы на следующий год неожиданно рано: Даниил Квят останется пилотом «Торо Россо» в 2017 году. «Даниил фантастически работает. Мы надеемся, что в следующем году предоставим ему конкурентоспособную технику и он покажет свой потенциал. Понятно, что 2016-й — не его год, — заявил в эксклюзивном интервью “Чемпионату” Франц Тост. — Нередко его останавливали технические проблемы. Что ж, такие моменты закаляют характер. Верю, что следующий год будет его».



«Торо Россо» возвращается на моторы «Рено», и недавние проблемы со скоростью наверняка останутся позади. «На данный момент мы не знаем, на какие позиции стоит рассчитывать, но двигатель точно не станет проблемой, — считает Карлос Сайнс, с которым Квят гонялся ещё в двухлитровой Формуле “Рено”. — Мы добавим 15−20 км/ч, а в “Торо Россо” всегда качественно строили шасси. Мы хотим бороться за пятое место в Кубке конструкторов против “Уильямса” и “Форс Индия”. Смена регламента даёт шанс начать всё с начала».

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