«Хорошо, что я остался в «Торо Россо». Обзор недели в «Формуле-1»

Кто что сказал в мире королевских гонок за последние 7 дней.

ОЦЕНКА

Даниил Квят в отпуске продолжает раздавать комментарии по поводу самого тяжелого сезона в своей карьере. На этот раз россиянин поделился с Motorsport мнением о том, что помогло ему удержаться в «Формуле-1» еще минимум на год.

— Когда я только перешел в «Торо Россо», мои результаты были далеки от идеальных. Но многие факторы позволили изменить ситуацию, — отметил Квят. — В частности, очень помог летний перерыв. Я хорошо отдохнул и решил, что буду выкладываться по полной, чтобы ни о чем не жалеть. Во второй половине чемпионата я выжал из себя все, что мог. Если до отпуска я просто приезжал на трассу и пилотировал болид, то после него работал с отдачей на 120 процентов, стремясь извлечь максимум из техники. Так что результаты начали заметно улучшаться. Хорошо, что в итоге я останусь в «Торо Россо» — в команде, где всех хорошо знаю и где отлично знают меня. Намного легче, когда понимаешь, где начнешь следующий сезон. И мне надо отработать весь этот сезон так же, как вторую половину предыдущего.

КОНТРАКТ

В «Мерседесе» официально заявили, что не будут объявлять имя второго пилота до нового года. Хотя всем понятно, что с вероятностью 99 процентов Нико Росберга заменит Валттери Боттас. Тем не менее, шеф «серебристых» Тото Вольфф (который, помимо прочего, занимается и карьерой финна в качестве его личного агента) в очередной раз высказался по этой теме.

— Мы еще не приняли решение, так как в переговорный процесс вовлечены не только Валттери и наша команда. Мы должны уважать и другие коллективы. Боттас — один из кандидатов на место в «Мерседесе», однако мы знаем, насколько он важен для «Уильямса». Это очень деликатная ситуация, которая требует осторожности. Поэтому нам необходимо время, чтобы утрясти все детали.

— Что касается возможного конфликта интересов в случае перехода Валттери в «Мерседес», то его не будет. Я не идиот, и когда приходил на работу в «Даймлер», подписал контракт, согласно которому не могу заниматься делами пилотов заводской команды. Те, кто думает, что будет иначе, просто не понимают, как устроена «Формула-1», — добавил Вольфф. Видимо, забыв, что никакие правила чемпионата мира — писаные и неписанные — не помешали в свое время Эрику Булье быть одновременно боссом «Лотуса» и личным менеджером пилота «конюшни» Романа Грожана.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Впрочем, с Грожаном Булье давно не работает. Как и в «Лотусе» (нынешний «Рено»). Сейчас француз руководит «Маклареном» и не скупится на лестные заявления в адрес команды.

— Мы серьезно сократили отставание от соперников по сравнению с предыдущим сезоном, — отметил Эрик. — Но для того, чтобы обогнать «Мерседес», нельзя просто копировать их решения. Надо преодолеть определенный путь, который нельзя пройти за два-три месяца. Требуются годы. Даже мотористам «Рено» не удалось выйти в лидеры, хотя они начали разрабатывать свой мотор еще шесть лет назад. Возможности силовой установки пока сильно ограничивают потенциал «Макларена». Если бы у нас был лучший двигатель, мы бы уже в этом году боролись за победы в гонках. Я знаю это, так как у нас есть все необходимые данные телеметрии и GPS для анализа. Так что вместе с «Хондой» нам есть, куда расти, — подытожил Булье. Почему при этом Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон не смогли хотя бы попасть на подиум на таких этапах, как Монако, Венгрия и Сингапур (где мощность двигателя отходит на третий, если не на четвертый план), он отчего-то не пояснил.

ПРОГНОЗ

Делится мыслями о потенциале своей команды и пилот «Форс Индии» Серхио Перес. В сезоне-2016 «Индийская сила» заняла лучшее в своей истории 4-е место в Кубке конструкторов, и теперь рассчитывает еще больше усилить позиции.

— В следующем году у нас будет хорошая возможность превзойти ожидания, — отметил Перес. — Новый регламент — наш лучший шанс попытаться побороться за место в ТОП-3 по итогам сезона. С каждым годом результаты «Форс Индии» улучшаются, хотя у нас нет таких возможностей, как у больших команд. Но я вижу большой потенциал. У нас достаточный бюджет для развития болида и, если мы все сделаем правильно, то определенно будем бороться за попадание в тройку лучших.

К слову, оптимизм Переса не выглядит необоснованным. Конечно, «Мерседес» и «Ред Булл» достать не получится, но что насчет «Феррари»? Если Скудерия в очередной раз провалит подготовку к сезону и не построит хороший болид (а от них можно ждать, чего угодно), «Форс Индия» вполне сможет бросить вызов «конюшне» из Маранелло. Всех остальных они и так опередили в этом году.

ПЕРЕМЕНЫ

Из уик-эндов «Формулы-1» могут исчезнуть пятничные практики. Точнее, сами пятницы. Трехдневный формат Гран-при не устраивает многих. Новых владельцев чемпионата мира — холдинг Liberty Media — в том числе. Низкие рейтинги, слабая заполняемость трибун — все это не способствует хорошему доходу. Так почему не уместить всю программу каждого Гран-при в два дня?