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28 декабря 2016, 15:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хаас: Грожан спас команду от погружения в «мир боли»

Владелец «Хааса» Джин Хаас похвалил Ромена Грожана за выступления в сезоне-2016 и набранные им очки, позволившие занять восьмое место в Кубке конструкторов.

«Я говорю вам, что если бы не было этих 29 очков, мы бы находились в “мире боли”. Так что само по себе то, что он заработал эти очки, стоит каждого пенни, потраченного на него. Я расстроен тем, что мы не смогли поддерживать этот уровень конкурентоспособности, так как могли к концу сезона набрать 100 очков, но я очень доволен тем, что мы получили», — приводит слова Хааса F1i.
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