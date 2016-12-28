Хаас: Грожан спас команду от погружения в «мир боли»

«Я говорю вам, что если бы не было этих 29 очков, мы бы находились в “мире боли”. Так что само по себе то, что он заработал эти очки, стоит каждого пенни, потраченного на него. Я расстроен тем, что мы не смогли поддерживать этот уровень конкурентоспособности, так как могли к концу сезона набрать 100 очков, но я очень доволен тем, что мы получили», — приводит слова Хааса F1i.