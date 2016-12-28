Тост: Прогресс Сайнса в сезоне-2016 был решающим фактором

«Я очень впечатлён его пилотажем, но больше я впечатлён его прогрессом, потому что это имело решающее значение. Вы можете видеть, что он становится всё лучше и лучше, но он также стремится быть позитивно настроенным, и мы испытываем большое удовольствие от совместной работы.



У него очень хорошее понимание технических аспектов, и он обеспечивает инженеров очень хорошей обратной связью. Кроме того, он хорошо чувствует машину на мокрой трассе, как можно было увидеть это на “Интерлагосе”, и это делает его очень хорошим пилотом», — приводит слова Тоста Autosport.