Риккардо: В «Ред Булл» хорошо справятся с нашим противостоянием с Ферстаппеном

«Сложно давать прогнозы относительно того, что может случиться или не случиться. Но я думаю, что в этом году наши дуэли проходили в честной борьбе, и одна из них, в Малайзии, где определялся победитель гонки. И я думаю, что Макс хорошо справился с этим.



Всё зависит от того, как всё будет развиваться, но я думаю, что до сих пор мы справлялись с такими ситуациями как мужчины. Всегда имело место уважение. Несколько раз он победил меня, и, конечно же, я был расстроен этим — не люблю проигрывать. Но я признал, что он пилотировал очень хорошо и сделал то, что должен был сделать.

Думаю, мы просто разумно относимся к этому и можем справиться с поражениями и сказать: «Да, он сделал свою работу лучше», — а затем извлечь из этого урок, чтобы стать лучше. Проигрывать всегда нелегко, но я думаю, мы будем в порядке", — цитирует Риккардо Motorsport.