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https://sport.mail.ru/news/formula1/28284501/
28 декабря 2016, 14:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: В «Ред Булл» хорошо справятся с нашим противостоянием с Ферстаппеном

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что у его команды никогда не возникнет проблем с контролем над противостоянием между ним и его напарником Максом Ферстаппеном.

«Сложно давать прогнозы относительно того, что может случиться или не случиться. Но я думаю, что в этом году наши дуэли проходили в честной борьбе, и одна из них, в Малайзии, где определялся победитель гонки. И я думаю, что Макс хорошо справился с этим.

Всё зависит от того, как всё будет развиваться, но я думаю, что до сих пор мы справлялись с такими ситуациями как мужчины. Всегда имело место уважение. Несколько раз он победил меня, и, конечно же, я был расстроен этим — не люблю проигрывать. Но я признал, что он пилотировал очень хорошо и сделал то, что должен был сделать.

Думаю, мы просто разумно относимся к этому и можем справиться с поражениями и сказать: «Да, он сделал свою работу лучше», — а затем извлечь из этого урок, чтобы стать лучше. Проигрывать всегда нелегко, но я думаю, мы будем в порядке", — цитирует Риккардо Motorsport.
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