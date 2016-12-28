Алонсо: Мне не хватает участия в борьбе за титул

«Мне посчастливилось испытать это чувство пять раз. Ты тренируешься, работаешь на симуляторе, ездишь на завод, ходишь на медиамероприятия, делаешь всё, чтобы быть конкурентоспособным по воскресеньям и бороться за титул. В последние четыре года мне не хватало этого чувства…



С другой стороны, я чувствую, что мне уже очень повезло с тем, что я смог пять раз испытать его, прочувствовать это давление, эти эмоции, дважды выиграв чемпионат, потому что есть огромное количество коллег, обладающих огромным талантом, у которых никогда не было шанса даже участвовать в Ф-1.

Некоторые появлялись в Формуле-1, но никогда не имели шанса подняться на подиум, никогда не испытывали чувства, которое испытываешь, стартуя с поула или выигрывая гонку. И при этом они очень талантливы.



Так что, конечно, я чувствую, что мне очень повезло, и я скучаю по этому», — цитирует Алонсо Autosport.