«Торо Россо» по примеру «Ред Булл» переименует моторы «Рено»
Команда «Торо Россо» приняла решение пойти по стопам старшей конюшни «Ред Булл» и забрендировать моторы «Рено» в сезоне-2017 под другим названием.
«Ред Булл» использует силовые установки «Рено» под брендом известного производителя часов Tag Heuer.
«У нас появилась возможность найти титульного спонсора для того, чтобы забрендировать мотор на 2017 год, как это сделал “Ред Булл” в нынешнем году. На данный момент мы ведём переговоры с этим спонсором», — рассказал руководитель «Торо Россо» Франц Тост в интервью Gazzetta dello Sport.
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