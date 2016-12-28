«Торо Россо» по примеру «Ред Булл» переименует моторы «Рено»

«Ред Булл» использует силовые установки «Рено» под брендом известного производителя часов Tag Heuer.



«У нас появилась возможность найти титульного спонсора для того, чтобы забрендировать мотор на 2017 год, как это сделал “Ред Булл” в нынешнем году. На данный момент мы ведём переговоры с этим спонсором», — рассказал руководитель «Торо Россо» Франц Тост в интервью Gazzetta dello Sport.