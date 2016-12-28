Наср не исключает возможности потери места в Формуле-1

На данный момент у него нет подтверждённого контракта на сезон-2017. Сам Наср надеется остаться в «Заубере», который уже подтвердил на следующий сезон его напарника по минувшему сезону Маркуса Эрикссона.



«Думаю, что это (отсутствие бразильских пилотов. — Прим. “Чемпионата”) будет плохо для Формулы-1. У Бразилии такая богатая история в Ф-1. Я не думаю, что это произойдёт, но риск есть всегда. Я хочу быть на стартовой решётке и работаю в этом направлении», — приводит слова Насра Globo.