Фелипе Масса отказывается комментировать слухи о возможном возвращении в Ф-1

«Я просто наслаждаюсь своим отпуском, вот и всё», — сказал Масса в ответ на соответствующий вопрос издания UOL Esporte.



По окончании сезона-2016 Масса завершил карьеру, но аналогичный поступок пилота «Мерседеса» Нико Росберга, завоевавшего в этом году титул, заставил немецкую команду срочно искать ему замену. «Мерседес» заинтересовался пилотом «Уильямса» Валттери Боттасом, но второй пилот британцев Лэнс Стролл — абсолютный новичок, и в команде нужен хотя бы один опытный пилот. Поэтому руководство «Уильямса» пытается договориться с Массой, чтобы тот вернулся в Формулу-1 всего на один сезон.