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28 декабря 2016, 12:47 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Фелипе Масса отказывается комментировать слухи о возможном возвращении в Ф-1

Бразильский гонщик Фелипе Масса по-прежнему отказывается комментировать слухи о его возвращении в Формулу-1.

«Я просто наслаждаюсь своим отпуском, вот и всё», — сказал Масса в ответ на соответствующий вопрос издания UOL Esporte.

По окончании сезона-2016 Масса завершил карьеру, но аналогичный поступок пилота «Мерседеса» Нико Росберга, завоевавшего в этом году титул, заставил немецкую команду срочно искать ему замену. «Мерседес» заинтересовался пилотом «Уильямса» Валттери Боттасом, но второй пилот британцев Лэнс Стролл — абсолютный новичок, и в команде нужен хотя бы один опытный пилот. Поэтому руководство «Уильямса» пытается договориться с Массой, чтобы тот вернулся в Формулу-1 всего на один сезон.
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