Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28278247/
28 декабря 2016, 1:03 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Моя цель — стать чемпионом мира

Пилот «Уильямса» Валттери Боттас рассказал о своей мечте, а также о том, как её воплотить в жизнь.

«Выиграть чемпионат Формулы-1… Было бы отлично иметь один ответ на вопрос, как выиграть титул. Это зависит не только от индивидуальных качеств пилота, есть много других факторов. Если за сезон у вас десять раз откажет мотор, то вы не сможете победить, даже если вы лучший пилот с лучшей машиной. Это командный спорт, один вы не сможете выиграть.

Я не собираюсь останавливаться. Моя мечта — завоевать титул Формулы-1. Я сделаю всё для этого. Сейчас это единственная цель в моей жизни», — рассказал Боттас на своём YouTube канале.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена