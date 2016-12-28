«Выиграть чемпионат Формулы-1… Было бы отлично иметь один ответ на вопрос, как выиграть титул. Это зависит не только от индивидуальных качеств пилота, есть много других факторов. Если за сезон у вас десять раз откажет мотор, то вы не сможете победить, даже если вы лучший пилот с лучшей машиной. Это командный спорт, один вы не сможете выиграть.



Я не собираюсь останавливаться. Моя мечта — завоевать титул Формулы-1. Я сделаю всё для этого. Сейчас это единственная цель в моей жизни», — рассказал Боттас на своём YouTube канале.