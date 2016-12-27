Стюарт: Больше меня в Формуле-1 зарабатывают только четверо пилотов
Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт рассказал, что даже после завершения карьеры продолжает зарабатывать солидные деньги. Стюарт становился чемпионом в 1969, 1971 и 1973 годах.
«Я 40 лет сотрудничаю с Rolex, 47 лет — с Moёt&Chandon (один из крупнейших мировых производителей шампанского. — Прим. “Чемпионата”) и 40 лет — с Ford. Также я 18 лет сотрудничал с производителями шин Goodyear и работал комментатором на ABC Sport. Больше меня в Формуле-1 сейчас зарабатывают только четверо гонщиков: оба пилота “Мерседеса” и “Феррари”. Ещё Алонсо, точно, пять. Всё равно хватит пальцев одной руки, чтобы их пересчитать», — приводит слова Стюарта Blick.
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