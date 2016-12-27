Renault попросил клиентов не ждать чудес от нового мотора в начале сезона-2017 «Ф-1»
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Французский автомобильный концерн Renault попросил своих клиентов не ждать чудес от нового мотора в начале сезона-2017 «Формулы-1».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Представители Renault предупредили команды, которым поставляют силовые установки («Рено», «Ред Булл» и «Торо Россо»), что к
«У меня сдержанные ожидания от возможностей двигателя на старте сезона. Но это мотор, у которого есть потенциал для большого развития. У нас в работе находится много идей. Большинство из них, насколько мне известно, еще никогда не использовались на трассе. Конечно, я не буду раскрывать подробности, но мы очень рады тому уровню инноваций, который предлагает наше новое решение. Мы сделали свой выбор не для начала сезона, а с долгосрочной перспективой», — заявил управляющий директор Renault Sport Сирил Абитебуль, которого цитирует ru.motorsport.com.
В сезоне-2017 в «Формуле-1» начинает действовать новый технический регламент.
«В тот момент, когда машины значительно меняются, мы могли бы использовать более консервативный подход, пытаясь “заморозить” то, что у нас было, и сосредоточиться на шасси. Но мы не пошли на это. Напротив, мы выбрали очень агрессивный вариант,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter