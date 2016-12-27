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27 декабря 2016, 19:28 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Renault попросил клиентов не ждать чудес от нового мотора в начале сезона-2017 «Ф-1»

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Французский автомобильный концерн Renault попросил своих клиентов не ждать чудес от нового мотора в начале сезона-2017 «Формулы-1».

МОСКВА 27 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Французский автомобильный концерн Renault попросил своих клиентов не ждать чудес от нового мотора в начале сезона-2017 Формулы-1. Увеличить
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Представители Renault предупредили команды, которым поставляют силовые установки («Рено», «Ред Булл» и «Торо Россо»), что к Гран-при Австралии моторы еще не будут способны показывать свой полный потенциал. Командам придется ожидать второй версии силовой установки, которая ориентировочно дебютирует на Гран-при Испании.

«У меня сдержанные ожидания от возможностей двигателя на старте сезона. Но это мотор, у которого есть потенциал для большого развития. У нас в работе находится много идей. Большинство из них, насколько мне известно, еще никогда не использовались на трассе. Конечно, я не буду раскрывать подробности, но мы очень рады тому уровню инноваций, который предлагает наше новое решение. Мы сделали свой выбор не для начала сезона, а с долгосрочной перспективой», — заявил управляющий директор Renault Sport Сирил Абитебуль, которого цитирует ru.motorsport.com.

В сезоне-2017 в «Формуле-1» начинает действовать новый технический регламент.

«В тот момент, когда машины значительно меняются, мы могли бы использовать более консервативный подход, пытаясь “заморозить” то, что у нас было, и сосредоточиться на шасси. Но мы не пошли на это. Напротив, мы выбрали очень агрессивный вариант, из-за чего даже возникает нехватка времени. Но если мы намерены оказаться там, где хотим быть в 2018 или 2020 году, когда Renault планирует бороться с топ-командами, то не можем себе позволить откладывать нововведения. Нужно рисковать. Мы сосредоточимся на надежности в новой модели двигателя. Это значит, что возможно не будет большого скачка вперед в производительности», — рассказал Абитебуль.
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