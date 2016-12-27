Renault попросил клиентов не ждать чудес от нового мотора в начале сезона-2017 «Ф-1»

Представители Renault предупредили команды, которым поставляют силовые установки («Рено», «Ред Булл» и «Торо Россо»), что к Гран-при Австралии моторы еще не будут способны показывать свой полный потенциал. Командам придется ожидать второй версии силовой установки, которая ориентировочно дебютирует на Гран-при Испании.

«У меня сдержанные ожидания от возможностей двигателя на старте сезона. Но это мотор, у которого есть потенциал для большого развития. У нас в работе находится много идей. Большинство из них, насколько мне известно, еще никогда не использовались на трассе. Конечно, я не буду раскрывать подробности, но мы очень рады тому уровню инноваций, который предлагает наше новое решение. Мы сделали свой выбор не для начала сезона, а с долгосрочной перспективой», — заявил управляющий директор Renault Sport Сирил Абитебуль, которого цитирует ru.motorsport.com.

В сезоне-2017 в «Формуле-1» начинает действовать новый технический регламент.