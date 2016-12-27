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27 декабря 2016, 19:30 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Даниил Квят: После летнего перерыва стал выкладываться на 120 процентов

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят отметил, что ключевым моментом в сезоне для него был летний перерыв. По словам россиянина, до него после перевода из «Ред Булла» сезон складывался не лучшим образом.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> отметил что ключевым моментом в сезоне для него был летний перерыв. По словам россиянина до него после перевода из Ред <span class=error>Булла</span> сезон складывался не лучшим образом. Увеличить
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— Многое случилось, — цитирует Motorsport Квята. — Однажды я сказал себе, что нужно выкладываться по полной, чтобы ни о чем не сожалеть. И после летней паузы я принялся за дело. До этой паузы я приезжал на трассу, участвовал в гонке и все. После перерыва уже выкладывался на 120 процентов, чтобы выжать максимум из машины. Команда это увидела. Я снова работал по максимуму, и этого было достаточно, чтобы убедить команду продлить контракт. Тогда наступило определенное облегчение. Я доволен, что проведу следующий сезон в знакомой команде.
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