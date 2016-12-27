«Манор» отчитался о прибыли в € 51 млн за 2015 год

После того как «Манор» обрёл новых владельцев во главе со Стивом Фитцпатриком, команде удалось расплатиться со всеми долгами, однако при этом пришлось сократить численность штата сотрудников. Немаловажным фактором стали и призовые, полученные командой от FOM за девятое место в Кубке конструкторов в сезоне-2014. Кроме того, в 2015-м команда получила финансовые средства от спонсоров Уила Стивенса и Александера Росси.



Вместе с тем, однако, отмечается, что «Манор» всё же полностью зависит от финансовых вливаний Стивена Фитцпатрика, который в марте 2015 года вложил в команду € 41,8 млн.