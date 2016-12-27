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27 декабря 2016, 15:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: В картинге родители других детей призывали меня уйти

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил о своём нелёгком детстве.

«Я вырос в самой обычной семье с небольшим доходом, дерьмовой машиной и таким же домиком на колёсах.

Родители других парней (во время выступлений в картинге. — Прим. «Чемпионата») подходили ко мне и говорили: «Ты недостаточно хорош, тебе, вероятно, следует уйти». А я отвечал: «Я только что обогнал вашего сына. О чём вы говорите?» — приводит слова Хэмилтона Time.

Нелегко, по словам британца, приходилось ему и в школе: «Я помню, как однажды спросил отца: «Можно мне заняться каратэ?» Мне было шесть лет. Надо мной издевались, и я ненавидел это. Так что я пошёл на каратэ и научился защищать себя».
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