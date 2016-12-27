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27 декабря 2016, 15:00 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Магнуссен: Вандорну очень повезло с моментом прихода в «Макларен»

Бывший пилот «Макларена» Кевин Магнуссен, который в сезоне-2017 будет выступать за «Хаас», считает приход Стоффеля Вандорна в команду из Уокинга очень своевременным для бельгийского гонщика.

«Мне не нужно давать ему какие-либо советы. Он и сам знает, что делать, и у него есть люди, поддерживающие его. Я думаю, что ему очень повезло прийти в Формулу-1 в очень подходящий момент, прийти в “Макларен” в очень хорошее время. Думаю, сейчас там происходит много хороших вещей, и на данный момент это очень хорошее место.

В лице напарника Алонсо у него будет один из лучших гонщиков в этом спорте. В связи с этим он должен будет показать, на что способен. Так что, я думаю, у него есть всё, о чём только можно просить, чтобы выстроить своё будущее в Формуле-1», — приводит слова Магнуссена Motorsport.
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