Магнуссен: Вандорну очень повезло с моментом прихода в «Макларен»
Бывший пилот «Макларена» Кевин Магнуссен, который в сезоне-2017 будет выступать за «Хаас», считает приход Стоффеля Вандорна в команду из Уокинга очень своевременным для бельгийского гонщика.
«Мне не нужно давать ему
В лице напарника Алонсо у него будет один из лучших гонщиков в этом спорте. В связи с этим он должен будет показать, на что способен. Так что, я думаю, у него есть всё, о чём только можно просить, чтобы выстроить своё будущее в Формуле-1», — приводит слова Магнуссена Motorsport.
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