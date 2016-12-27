Хорнер озадачен критикой в адрес Ферстаппена
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз сказал, что не понимает критики в адрес Макса Ферстаппена за его стиль пилотирования.
«Я не очень понимаю все эти стоны. Он проделывает отличную работу, гоняется изо всех сил. Когда новичок приходит (в Ф-1) и немного расстраивает истеблишмент, то они начинают его критиковать. Но он не обращает на это внимания и просто наслаждается гонками. Всё, что дестабилизирует сложившуюся иерархию, всегда не очень хорошо принимается.
Я не думаю, что он сделал
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