Хорнер озадачен критикой в адрес Ферстаппена

«Я не очень понимаю все эти стоны. Он проделывает отличную работу, гоняется изо всех сил. Когда новичок приходит (в Ф-1) и немного расстраивает истеблишмент, то они начинают его критиковать. Но он не обращает на это внимания и просто наслаждается гонками. Всё, что дестабилизирует сложившуюся иерархию, всегда не очень хорошо принимается.



Я не думаю, что он сделал что-то плохое, он гоняется жёстко, является захватывающим пилотом и всегда выкладывается полностью, находясь за рулём болида. Он любит то, чем занимается, страстно подходит к этому», — приводит слова Хорнера Autosport.