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https://sport.mail.ru/news/formula1/28272185/
27 декабря 2016, 14:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер озадачен критикой в адрес Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз сказал, что не понимает критики в адрес Макса Ферстаппена за его стиль пилотирования.

«Я не очень понимаю все эти стоны. Он проделывает отличную работу, гоняется изо всех сил. Когда новичок приходит (в Ф-1) и немного расстраивает истеблишмент, то они начинают его критиковать. Но он не обращает на это внимания и просто наслаждается гонками. Всё, что дестабилизирует сложившуюся иерархию, всегда не очень хорошо принимается.

Я не думаю, что он сделал что-то плохое, он гоняется жёстко, является захватывающим пилотом и всегда выкладывается полностью, находясь за рулём болида. Он любит то, чем занимается, страстно подходит к этому», — приводит слова Хорнера Autosport.
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